Veljko Paunović: Dosta neiznuđenih i tehničkih grešaka

Selektor reprezentacija Srbije Veljko Paunović izjavio je večeras nakon poraza od Španije da je njegov tim "došao po iskustvo protiv snažnog rivala", ali da prikazana igra nije bila na željenom nivou.

„Očekivali smo protivnika koji će dominirati i želeli smo da iz svake situacije u kojoj imamo loptu budemo opasni, ali u tome nismo uspeli i time nisam zadovoljan. Imali smo dosta neiznuđenih i tehničkih grešaka“, rekao je Paunović za TV Arena sport.

Srbija je večeras na gostujućem terenu poražena od Španije 0:3, u prijateljskom meču.

Paunović je, međutim, istakao i pozitivne strane igre.

„Ekipa je pokazala borbenost i određeni nivo organizacije. Momci su se trudili da sprovedu plan, ali smo u mnogim segmentima ostali nedorečeni“, naveo je selektor Srbije.

Paunović je naglasio da je pred timom još mnogo prostora za napredak kako bi u budućnosti mogao ravnopravno da se nosi sa najjačim selekcijama.

„Potrebno je da napravimo iskorak i podignemo igru na viši nivo. Imamo kvalitet za više i moramo to da pokažemo ako želimo da budemo konkurentni ovakvim rivalima“, rekao je on.

Selektor je dodao i da je jedan od ciljeva bio da se prekine golgeterski post protiv Španije.

„Hteli smo da prekinemo negativan niz jer nismo postigli gol u prethodna tri meča protiv njih, ali u tome nismo uspeli. U ovom trenutku, Španija je bolja ekipa“, zaključio je Paunović.

(Beta)

