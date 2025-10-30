Veljko Paunović novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije

Fudbalski savez Srbije (FSS) imenovao je danas Veljka Paunovića za selektora muške seniorske reprezentacije.

Savez u svom saopštenju nije otkrio detalje ugovora, samo navevši da će Paunović, koji je na ovoj poziciji zamenio Dragana Stojkovića, voditi reprezentaciju Srbije u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine i da će se razgovori o njegovom dugoročnom ugovoru nastaviti nakon završetka preostale dve utakmice u kvalifikacijama, bez obzira na njihov ishod.

Na dve utakmice do kraja evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, reprezentacija Srbije je treća na tabeli Grupe K sa 10 bodova, osam manje od prvoplasirane Engleske, koja je već obezbedila direktan plasman na Svetsko prvenstvo, i jednim manje od Albanije, koja zauzima drugo mesto koje nosi plasman u baraž.

Selekcija Srbije će u svoje preostale dve utakmice prvo 13. novembra igrati u Londonu protiv reprezentacije Engleske, pa potom tri dana kasnije u Leskovcu protiv Letonije.

„Rezultat ove dve utakmice ni na koji način neće uticati na status Veljka Paunovića u budućnosti“, naveo je generalni sekretar FSS-a Branko Radujko, a preneo sajt Saveza.

Paunović je do 9. oktobra bio trener Ovijeda, kog je ovog juna prvi put nakon 24 godine uveo u prvu ligu Španije.

Pre dolaska u Ovijedo bio je šef stručnog štaba Tigresa i Gvadalahare iz Meksika, engleskog Redinga i Čikago Fajera, dok je 2015. godine predvodio omladinsku reprezentaciju Srbije do zlata na Svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

„Paunović je od prvog dana pokazao da mu je interes reprezentacije ispred svega. Njegov prioritet nije bio ugovor niti finansijski uslovi, već da se odmah stavi na raspolaganje FSS-u i preuzme ekipu u ovako važnom trenutku. Naglasio je da želi da svu svoju energiju usmeri na utakmice protiv Engleske i Letonije, odlučan da se bori dok god postoji i najmanja šansa za uspeh. Verujemo da će svojim dolaskom uspeti da motiviše igrače i podigne atmosferu u timu, kako bismo pokušali da preokrenemo stvari u našu korist. Ne predajemo se dok god postoji i promil šanse“, rekao je Radujko.

