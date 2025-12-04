Veljko Paunović selektor do 2030. godine

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović potpisao je ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije do 2030. godine, preneo je danas FSS.

Ceremonija potpisivanja održana je u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, u prisustvu predsednika Dragana Džajića i generalnog sekretara Branka Radujka.

Paunović, koji je 2015. sa selekcijom U20 osvojio Svetsko prvenstvo na Novom Zelandu, vraća se na mesto odakle je započeo trenersku karijeru u reprezentativnom fudbalu.

Kako je poručeno na svečanosti, reč je o „početku nove, višegodišnje faze čiji je cilj stabilnost i napredak nacionalnog tima“.

„Kroz naredni ciklus Lige nacija, kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. i borbe za Svetsko prvenstvo 2030. godine, selektor je zacrtao jasne prioritete: stabilnost i kontinuitet u radu nacionalnog tima, povećanje konkurencije unutar igračkog kadra, jasna organizaciona struktura u stručnoj službi, izgrađen sistem igre koji ne zavisi od jednog igrača, već od grupe i kodeks ponašanja u reprezentaciji koji srpski fudbal vraćaju na mesto koje zaslužuje“, preneo je FSS.

(Beta)

