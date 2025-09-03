Venus Vilijams u četvrtfinalu dubla završila takmičenje na Ju Es openu

Američka teniserka Venus Vilijams i njena partnerka u dublu Kanađanka Lejla Fernandes nisu uspele da se plasiraju u polufinale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto su noćas izgubile od američko-češkog dubla Tejlor Taunzend i Katerine Sinijakove posle dva seta, 1:6, 2:6.

Prvi nosioci Taunzend i Sinijakova pobedile su posle 56 minuta, po završetku meča navijači su ovacijama sa tribina pozdravili 45-godišnju Vilijams, a aplauzima su se priključile Taunzend i Sinijakova.

„Odrastajući gledala sam Venus i (njenu sestru) Serenu, za mene i moju sestru to je bila inspiracija. Bila je čast deliti sa njom teren“, rekla je Taunzend.

Vilijams je bila najstarija takmičarka Ju Es opena u singlu još od 1981. godine, kada je Rene Ričards učestvovala kao 47-godišnjakinja.

Sinijakova je Venus Vilijams nazvala legendom i rekla da je bila privilegija igrati protiv nje.

To je bio prvi grend slem turnir za Vilijams posle dve godine. Na Flašing Medouzu takmičila se u singlu i mešovitom dublu i završila je učešće u prvom kolu u obe konkurencije.

Vilijams je u singlu osvojila sedam grend slem titula, od kojih dve na Ju Es openu, 2000. i 2001. godine. Sa mlađom sestrom Serenom osvojila je 14 grend slem titula u dublu, a ima i dva grend slema u mešovitom dublu.

Ona je pauzirala 16 meseci pre nego što se u julu vratila takmičenjima na turniru u Vašingtonu.

„Ono na šta sam najponosnija – nije lako vratiti se sa klupe. Zaista nije, nikada nisam imala toliko dugu pauzu. To mi je donelo nove izazove na koje na mnogo načina nisam bila spremna. Veoma sam ponosna na to što sam… ostala svoja. Nisam pokušala da igram drugačije, nisam pokušala da igram na sigurno. Išla sam na izazov i to sam ja. Kada idete na sve to, dobre stvari se dešavaju“, rekla je Vilijams.

„Možda ovoga puta nisam stigla tamo gde sam želela, ali znam ko sam i znam da mogu da radim kada dobijem i malu šansu“, navela je ona i dodala da nije sigurna kakvi su joj planovi, ali se činilo da je nagovestila da planira ponovo da igra.

Vilijams i Fernandes su dobile vajldkartu za učešće na Ju Es openu, prvi put su igrale zajedno i nisu izgubile set do četvrtfinala.

Taunzend i Sinijakova su osvojile Vimbldon prošle godine, a Australijan open ove godine. Sinijakova je osvojila 10 grend slem titula u dublu.

One će u polufinalu igrati protiv četvrtih nosilaca rusko-belgijskog dubla Veronike Kudermetove i Eliz Mertens.

U drugom polufinalu igraju drugi nosioci Italijanke Džasmin Paolini i Sara Erani protiv kanadsko-australijskog para Gabrijele Dabrovski i Erin Ratlif.

Kudermetova i Mertens su ove godine osvojile titulu na Vimbldonu, a Erani i Paolini na Rolan Garosu.

(Beta)

