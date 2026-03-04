Verila se prva teniserka sveta Arina Sabalenka

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka objavila je danas veridbu sa brazilskim biznismenom Jorgosom Frangulisom.

Sabalenka je na Instagramu objavila video snimak prosidbe, uz poruku: „Ti i ja zauvek“, uz emotikon srca i vereničkog prstena.

Mnogi su brzo izrazili oduševljenje i čestitali, uključujući kolege tenisere Novaka Đokovića, Karlosa Alkarasa i Amandu Anisimovu.

Sabalenka ove sedmice počinje takmičenje na Indijan Velsu, u Kaliforniji.

To će biti njen prvi turnir, otkako je 31. januara izgubila u finalu Australijan opena od Elene Ribakine iz Kazahstana 4:6, 6:4, 4:6.

(Beta)

