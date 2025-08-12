Verili se Kristijano Ronaldo i Georgina Rodriges

Proslavljeni portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo verio se sa dugogodišnjom partnerkom Georginom Rodriges.

Rodriges (31) je lepu vest objavila na Instagramu u ponedeljak uveče, uz fotografiju na kojoj se vidi veliki prsten na njenoj ruci.

„Da, pristajem. U ovom i svim mojim životima“, napisala je argentinski model na svom Instagram profilu.

Ronaldo (40) i Rodriges zajedno imaju dve ćerke, dok portugalski napadač ima još troje dece. Par je 2022. godine izgubio dečaka, blizanca, odmah po rođenju.

Portugalski igrač je Rodriges upoznao 2016. godine, kada je ona radila u „Guči“ prodavnici u Madridu.

Bivši fudbaler Real Madrida i Mančester junajteda trenutno nastupa za saudijski Al-Nasr.

(Beta)

