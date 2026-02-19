Verona se priprema za ceremoniju zatvaranja Zimskih olimpijskih igara

Verona, grad zauvek povezan sa Romeom i Julijom, biće u nedelju domaćin ceremonije zatvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini, uz spektakl pod nazivom "Lepota u pokretu".

Priznati Baletan Roberto Bole ove nedelje je pod velom tajne vežbao za ceremoniju zatvaranja u Areni u Veroni, zajedno sa oko 350 volontera.

„Lepota se ne može popraviti vremenom. Ovaj drevni spomenik je lep ako je živ, ako se stalno menja. Ovo je ono što želimo da ispričamo – Italija koja se menja, a takođe i lepota pokreta, lepota sporta i lepota prirode“, rekao je producent ceremonije Alfredo Akatino.

Među drugim glavnim italijanskim umetnicima koji će učestvovati u ceremoniji su pevač Akile Lauro i Di džej Gabri Ponte, čiji su se hitovi mogli čuti kako odjekuju iz Arene tokom proba ove nedelje.

Ceremonija zatvaranja Igara će početi trijumfalnom paradom sportista kroz Trg Bra do Arene, koja je nekada služila kao pozornica za gladijatorske borbe i lov na egzotične životinje.

Scena zatvaranja inspirisana je kapljicom vode, što simbolizuje povezanost planinskih olimpijskih borilišta sa dolinom reke Po, gde se nalaze Milano i Verona, a istovremeno služi kao podsetnik da se Zimske olimpijske igre menjaju zbog klimatskih promena.

Ceremonija otvaranja Igara je održana u Milanu, ali je drugi grad domaćin, Kortina d Ampeco, smešten u Dolomitima, smatran premalim i udaljenim da bi bio domaćin ceremonije zatvaranja. Verona je izabrana zbog svog jedinstvenog mesta održavanja i relativno centralne lokacije, rekla je šefica lokalnog organizacionog odbora Marija Laura Jaskone.

Ona je obećala intimnije veče od ceremonije otvaranja. Dok je stadionu San Siro u Milanu ceremoniju otvaranja gledalo više od 60.000 ljudi, na zatvaranju će biti oko 12.000.

Jaskone je navela i da se očekuje da će ceremoniji zatvaranja prisustvovati oko 1.500, od skoro 3.000 sportista koji učestvuju na Igrama.

Ceremonija će se završiti gašenjem olimpijskog plamena, a svetlosni šou će zameniti tradicionalni vatromet koji nije dozvoljen u Veroni zbog zaštite životinja.

Arena u Veroni će, takođe, biti mesto i održavanja ceremonije otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara 6. marta.

(Beta)

