Verstapen: Bio je ovo neverovatan vikend, sada postoji šansa za novu titulu u F1

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je večeras da je imao sjajan trkački vikend u Ostinu, kao i da sada postoje šanse da osvoji petu uzastopnu titulu u šampionatu Formule 1.

„Ovo je neverovatan vikend za nas. Znao sam da trka neće biti jednostavna. Mislim da, ako pogledate celu trku, tempo između mene i Landa (Norisa) bio je veoma sličan. Mislim da smo razliku napravili na prvim gumama (srednje tvrde). Uspeo sam da napravim malu prednost i to je ono što smo zadržali do kraja“, rekao je Verstapen, preneo je Bi-Bi-Si.

Holandski vozač je na stazi u Ostinu zabeležio 68. trijumf u karijeri, ujedno peti u sezoni, čime je smanjio zaostatak za vodećim tandemom Meklarena.

Oskar Pjastri (trku u Ostinu završio na petom mestu) u generalnom plasmanu vodi sa 346 bodova, drugoplasirani Noris zaostaje 14 bodova, dok je Verstapen treći sa 306 bodova.

Do kraja šampionata ostalo je još pet trkačkih vikenda, a Verstapen je govorio o svojim šansama za titulu, koja se nakon prve polovine sezone činila gotovo nemogućom.

„Da, sigurno postoji šansa. Samo treba da nastavimo da imamo ovakve vikende do kraja. Pokušaćemo sve što možemo. Uzbudljivo je i veoma sam uzbuđen zbog završnice sezone“, rekao je Verstapen, koji je u Ostinu slavio i u subotnjoj sprint trci.

Drugo mesto u trci u Ostinu zauzeo je Noris, dok se na pobednički podijum popeo i vozač Ferarija Šarl Lekler.

Upravo je borba između Norisa i Leklera obeležila trku u SAD, o čemu je govorio vozač Meklarena.

„Potrajalo je, ali bila je to dobra borba sa Leklerom – borio se žestoko. Bilo je teško, dali smo sve od sebe. Mislio sam da će biti lakše nakon što sam ga prvi put obišao (21. krug) i nakon što smo ostali duže na stazi. Očekivao sam da će drugo preticanje biti jednostavnije (Lekler na srednje tvrdim, Noris na mekim gumama). Šarl je odvezao odličnu trku i bila je to dobra borba“, rekao je Noris.

Lekler je govorio o različitoj taktici u odnosu na druge vozače i o startu trke na mekim gumama.

„Bio sam malo zabrinut kada sam video da sam jedini na mekim gumama. Znao sam da je to pomalo rizičan potez. Ono što sam želeo bilo je da iskoristim meke gume i da imam slobodan prostor ispred sebe. Bilo je veoma optimistično jer smo imali dva bolida ispred, ali to je bio plan koji smo pokušali da sprovedemo. Dobio sam jednu poziciju i to nam je dosta pomoglo u trci“, dodao je on.

Vozač iz Monaka osvrnuo se i na borbu sa Norisom za drugo mesto.

„Uživao sam. Nažalost, danas sam na kraju izgubio, ali sam se dobro zabavio u bolidu“, zaključio je Lekler.

Šampionat se nastavlja za sedam dana trkom za Veliku nagradu Meksika.

(Beta)

