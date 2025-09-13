Verstapen debitovao u trkama izdržljivosti na Nirburgringu

Aktuelni šampion Formule 1 Maks Verstapen debitovao je danas u trci izdržljivosti na Nirburgringu i zauzeo sedmo mesto u konkurenciji 19 vozača.

Verstapen je iskoristio pauzu između dve trke u šampionatu Formule 1, nakon što je proteklog vikenda pobedio u Monci, da se oproba u trkama izdržljivosti sportskih automobila, završivši četvoročasovnu trku u Poršeu Kajman GT4.

Četvorostruki svetski šampion rekao je da je staza Nirburgring bila na vrhu liste staza na kojima je želeo da se trka zbog njene dužine, istorije i dizajna.

Šampionat Formule 1 nastavlja se narednog vikenda trkom u Azerbejdžanu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com