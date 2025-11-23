Verstapen: I dalje je veliki zaostatak u poretku, videćemo gde ćemo završiti sezonu

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je danas da se tokom cele trke u Las Vegasu osećao prijatno, ali i istakao da je još uvek veliki zaostatak u odnosu na vozača Meklarena Landa Norisa, koji dva trkačka vikenda pre kraja vodi u generalnom plasmanu Formule 1.

„Imali smo mnogo bolji tempo i mogao sam da ostanem duže na stazi i podelim trku na dva dela. To je mnogo pomoglo. Bolid je radio veoma dobro, mnogo više po mom ukusu i na kraju su to bili sasvim pristojni krugovi. U svakom krugu sam se osećao prijatno i nisam previše trošio gume“, rekao je Verstapen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Verstapen je na noćnoj uličnoj trci u Las Vegasu zabeležio 69. trijumf u karijeri, šesti ove sezone i ujedno drugi u tom američkom gradu, gde je slavio i 2023. godine.

Drugo mesto zauzeo je Noris, treći je kroz cilj prošao Džordž Rasel iz Mercedesa, dok je četvrto mesto pripalo Norisovom timskom kolegi – Oskaru Pjastriju.

U generalnom plasmanu dve trke pre kraja vodi Noris sa 408 bodova, drugi je Pjastri sa 30 bodova zaostatka, a Verstapen na trećoj poziciji ima 42 boda manje u odnosu na britanskog vozača.

Verstapen je dodao da je to još uvek velika razlika, kao i da će pokušati da u narednim trkama (dve glavne plus sprint u Kataru) ostvare sve pobede.

„Na kraju ćemo u Abu Dabiju (poslednja trka) videti gde ćemo završiti, ali veoma sam ponosan na sve. Imali smo uspone i padove tokom sezone i teške trenutke, ali i mnogo lepih momenata. Mnogo smo naučili tokom sezone i to će biti korisno za naredne godine. To je nešto za šta moramo da se uhvatimo i da pokušamo da se poboljšamo i vratimo jači sledeće sezone, kako bismo od početka mogli da se borimo za šampionat. Sada uživamo, a videćemo sledeće nedelje šta možemo da uradimo“, istakao je 28-godišnji holandski vozač.

Noris, koji je trku počeo sa pol pozicije, rekao je da je napravio grešku u prvoj krivini, kada je izašao sa staze i omogućio Verstapenu da preuzme prvo mesto.

„Nije to bilo moje najbolje izdanje. Kada neko pobedi sa 20 sekundi prednosti, to je zato što je uradio dobar posao na stazi. Maks je imao dobru trku. Napravio sam grešku u ranoj fazi, bio sam preagresivan u toj prvoj krivini. Drugo mesto je i dalje dobar rezultat. Moram da čestitam Maksu i Red Bulu“, rekao je Noris, kojem je ovo bila 150. trka u karijeri.

Rasel, koji je završio na trećem mestu, osvrnuo se na period nakon što se Verstapen vratio sa promene guma, kada je on kao drugoplasirani pokušavao da smanji zaostatak za vozačem Red Bula.

„Zaista sam jako pritiskao i samo sam oštetio gume. Od tog trenutka sam preko radija govorio da nisam siguran da će ove gume izdržati do kraja. Bilo je veoma teško, nije bila sjajna trka za nas, ali stajati ovde na podijumu je verovatno maksimum koji smo mogli da postignemo“, zaključio je Rasel.

Šampionat se nastavlja za sedam dana trkom za Veliku nagradu Katara.

