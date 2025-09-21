Verstapen: Iza nas je neverovatan vikend u Azerbejdžanu

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je danas da je iza njega i ekipe neverovatan vikend u Azerbejdžanu, ali i dodao da je teško proceniti da li će se nastaviti dobra forma u predstojećem delu Formule 1.

„Ovaj vikend je bio neverovatan za nas. Monca (prethodna trka) je bila sjajna, ali pobeda ovde je fantastična. Bolid je bio odličan na obe vrste guma (tvrde i meke). Imao sam čist vazduh ispred sebe, tako da sam mogao da pazim na gume i sve je dosta jednostavno“, rekao je Verstapen koji je na ulicama Bakua zabeležio 67. trijumf u karijeri, preneo je Skaj.

Verstapen, četvorostruki uzastopni svetski prvak, zadovoljan je formom nakon druge vezane pobede, ali i oprezan za nastavak šampionata.

„Teško je sada govoriti, ali sigurno da su poslednja dva vikenda bila neverovatna za nas“, rekao je on i dodao da će Singapur za dve nedelje biti novi izazov.

Drugo mesto u današnjoj trci zauzeo je vozač Mercedesa Džordž Rasel, koji je rekao da mu je drago što se nemački tim ponovo vratio na podijum.

„Za mene je ovo bio težak vikend, ali bolid je bio sjajan. Kimi (Antoneli) je završio na četvrtom mestu, jako sam zadovoljan zbog toga… Ovo je dobar korak za nas kao tim koji pokušava da pobedi Ferari u borbi za drugo mesto u šampionatu konstruktora“, istakao je Rasel.

Treća pozicija pripala je vozaču Vilijamsa Karlosu Saincu, čime je Španac došao do prvog podijuma otkako je član britanske ekipe.

„Ne mogu da opišem koliko sam srećan i koliko je ovo dobar osećaj. Ovo je bolje čak i od mog prvog podijuma u karijeri“, rekao je 31-godišnji bivši vozač Ferarija.

Trku u Azerbejdžanu obeležili su loši rezultati vozača Meklarena Landa Norisa i Oskara Pjastrija.

Noris je trku završio na sedmom mestu, dok je Pjastri u prvom krugu udario u zaštitnu ogradu.

Njihov slab učinak u Bakuu uticao je na to da nisu uspeli da obezbede konstruktorsku titulu, iako imaju prednost od 333 boda u odnosu na drugoplasirani Mercedes.

Sedam trka pre kraja u generalnom plasmanu vodi Pjastri sa 324 boda, drugi je Noris sa 299 bodova, a treći Verstapen ima 255 bodova.

Sledeća trka vozi se 5. oktobra za Veliku nagradu Singapura.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com