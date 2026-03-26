Verstapen: Moramo biti realni, nismo ni blizu konkurencije

Vozač Red Bula Maks Verstapen izjavio je danas da je malo verovatno da će i peti put zaredom pobediti na trci Formule 1 za Veliku nagradu Japana, objašnjavajući da je zaostatak za njihovim rivalima trenutno prevelik.

Nakon što je pobedio na poslednje četiri trke na stazi Suzuka, uključujući i sjajnu pobedu u kojoj je prošle sezone zasenio dvojac iz Meklarena, Landa Norisa i Oskara Pjastrija, Verstapen je istakao da ne razmišlja o prethodnim godinama jer je svaka godina drugačija.

„Moramo biti realni da trenutno Nismo ni blizu tog nivoa, pa samo ulazim u ovaj vikend da vidim gde ćemo biti“, rekao je Verstapen, objavljeno je na sajtu Formule 1.

Posle trke u Japanu sledi pauza u šampionatu Formule 1 jer su trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji otkazane, a četvorostruki svetski šampion je rekao i da se nada da Red Bul može dobro da iskoristi to vreme.

„Nadam se da možemo iskoristiti tu pauzu da malo bolje razumemo naš bolid. Učimo iz prethodnih trka i pokušavamo da budemo što bliže trenutnim liderima. Mislim da je to naš cilj. Kina nije bila lep vikend za nas i nadam se da će nam to biti najgori vikend. U tom smislu, pauza će biti dobra“, rekao je Verstapen.4

Posle prve dve trke u šampionatu, Verstapen je osmi sa osam bodova. Kada je reč o poretku konstruktora, Red Bul je peti sa 12 bodova, dok vodeći Mercedes ima 98 bodova.

Trka za Veliku nagradu Japana na programu je u nedelju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com