Verstapen na pol poziciji u Monci

Vozač Red Bula Maks Verstapen startovaće sa pol pozicije u trci Formule 1 za Veliku nagradu Italije u Monci, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.
Aktuelni šampion je do pol pozicije došao je u poslednjim trenucima kvalifikacija rezultatom 1:18,792 minuta.
Sa drugog mesta startovaće vozač Meklarena Lando Noris koji je imao 0,077 sekundi zaostatka, a sa trećeg njegov timski kolega Oskar Pjastri koji je imao 0,190 sekundi zaostatka.
Vozač Ferarija Šarl Lekler zauzeo je četvrto mesto, a peti je bio njegov timski kolega Luis Hamilton, koji će zbog kazne od pet pozicija startovati sa 10. mesta.
Sa petog i šestog mesta startovaće vozači Mercedesa Džordž Rasel i Kimi Antoneli, a sa sedmog Gabrijel Bortoleto iz Zaubera. Osmo mesto zauzeo je vozač Aston Martina Fernando Alonso, a deveto Juki Cunoda iz Red Bula.
Trka za Veliku nagradu Italije vozi se u nedelju od 15 časova u Monci.
(Beta)
