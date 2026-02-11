Verstapen najbrži na početku predsezonskih testiranja u Bahreinu

Vozač Red Bula Maks Verstapen bio je danas najbrži u prvom delu predsezonskih testiranja u Bahreinu, uoči početka nove sezone u Formuli 1.

U Bahreinu su danas počela testiranja novih bolida uoči sezone u kojoj stupaju na snagu nova tehnička pravila, a Verstapen je ostvario rezultat od 1:35,433 minuta i bio je 0,169 sekundi brži od vozača Meklarena Oskara Pjastrija.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel bio je treći, Luis Hamilton iz Ferarija četvrti, a Esteban Okon iz Hasa peti.

Vilijams je izveo bolid prvi put ove godine, nakon što je propustio testiranja u Španiji prošlog meseca i njegov vozač Karlos Sainc zauzeo je sedmo mesto.

Nova ekipa Kadilak zauzela je deveto mesto vožnjom Valterija Botasa, dok je Aston Martin od ove sezone predvođen čuvenim dizajnerom Adrijanom Njuijem zauzeo 10. mesto vožnjom Lensa Strola.

Svaka ekipa je u jutarnjem delu programa izvela na stazu po jednog vozača, dok će popodne nastupiti ostali, među kojima aktuelni svetski šampion Lando Noris iz Meklarena.

U Bahreinu će testiranja biti obavljena od 11. do 13. februara, kao i od 18. do 20. februara.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)

