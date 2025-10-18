Verstapen pobednik sprint trke u Ostinu

Vozač Red Bula Maks Verstapen pobednik je današnje sprint trke vožene u okviru Velike nagrade Sjedinjenih Američkih Država.

Verstapen je pobedom u Ostinu stigao i do novih osam bodova u generalnom plasmanu.

Drugo mesto zauzeo je vozač Mercedesa Džordž Rasel sa 0,886 sekundi zaostatka, a treći je bio Karlos Sainc iz Vilijamsa sa 1,932 sekunde zaostatka.

Četvrto i peto mesto zauzeli su vozači Ferarija, Luis Hamilton sa 2,528 sekundi zaostatka, i Šarl Lekler sa 4,341 sekundom zaostatka.

Bodove su još osvojili vozač Vilijamsa Aleksandar Albon, Juki Cunoda iz Red Bula i vozač Mercedesa Kimi Antonleli.

Vozači Meklarena Oskar Pjastri i Lando Noris završili su sprint već na startu, kada je Niko Hulkenberg iz Zaubera udario u Pjastrija, koji je zatim udario timskog kolegu.

U generalnom plasmanu vodi Pjastri sa 336 bodova, drugi je Noris sa 314 bodova, a treći Verstapen ima 281 bodom.

Danas od 23 časa su na programu kvalifikacije za trku za Veliku nagradu SAD, čiji start je zakazan za nedelju u 21 čas.

(Beta)

