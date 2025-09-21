Verstapen pobednik trke F1 u Azerbejdžanu

Vozač Red Bula Maks Verstapen pobednik je današnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana.

Holanđanin je na ulicama Bakua upisao drugu uzastopnu pobedu i ukupno 67. trijumf u karijeri.

Drugo mesto pripalo je vozaču Mercedesa Džordžu Raselu, dok se na pobednički podijum popeo i vozač Vilijamsa Karlos Sainc.

U najboljih 10 plasirani su još Andrea Kimi Antoneli (Mercedes), Lijam Loson (Rejsing buls), Juki Cunoda (Red Bul), Lando Noris (Meklaren), Luis Hamilton i Šarl Lekler (Ferari), kao i Isak Hadžar (Rejsing buls).

Trku je obeležio incident u prvom krugu, kada je vozač Meklarena Oskar Pjastri, vodeći u generalnom plasmanu, udario u zaštitnu ogradu.

Pjastri i dalje vodi u generalnom poretku sa 324 boda, Noris je drugi sa 299 bodova, dok je treći Verstapen sa 255 bodova.

Sledeća trka vozi se 5. oktobra za Veliku nagradu Singapura.

(Beta)

