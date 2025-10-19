Verstapen pobednik trke Formule 1 za VN SAD

Vozač Red Bula Maks Verstapen pobednik je večerašnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država, čime je dodatno smanjio zaostatak u generalnom plasmanu, pet trkačkih vikenda pre kraja sezone.

Verstapen je u Ostinu tako zabeležio „dvostruku pobedu“, pošto je u subotu slavio u sprint trci.

Ovo je četvorostrukom uzastopnom svetskom prvaku 68. trijumf u karijeri, ujedno peti ove sezone.

Drugo mesto zauzeo je vozač Meklarena Lando Noris, treći je kroz cilj prošao Šarl Lekler iz Ferarija, dok je četvrto mesto pripalo Leklerovom timskom kolegi – Luisu Hamiltonu.

Vodeći u generalnom plasmanu, vozač Meklarena Oskar Pjastri, trku je završio na petom mestu, a šesti je kroz cilj prošao Džordž Rasel iz Mercedesa.

Bodove su osvojili i Juki Cunoda iz Red Bula, Niko Hulkenberg iz Zaubera, vozač Hasa Oliver Berman i vozač Aston Martina Fernando Alonso.

Pre početka trke saopšteno je da je produžena saradnja sa organizatorima trke u Ostinu, pa će Teksas domaćin Formule 1 biti sve do 2034. godine.

U generalnom poretku Pjastri vodi sa 346 bodova, drugoplasirani Noris ima 332 boda, a Verstapen na trećem mestu ima 306 bodova.

Šampionat se nastavlja za sedam dana trkom za Veliku nagradu Meksika.

(Beta)

