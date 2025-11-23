Verstapen pobednik ulične trke F1 u Las Vegasu

Vozač Red Bula Maks Verstapen pobednik je današnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Las Vegasa, čime je dva trkačka vikenda pre kraja ostao u igri za osvajanje pete uzastopne titule prvaka sveta.

Holandski vozač je u Las Vegasu zabeležio 69. trijumf u karijeri, ujedno šesti ove sezone.

Verstapen je na uličnoj stazi u Las Vegasu slavio i u premijernom izdanju, 2023. godine.

Drugo mesto zauzeo je vozač Meklarena Lando Noris, koji tako ostaje vodeći u generalnom plasmanu, dok je treće mesto pripalo prošlogodišnjem pobedniku u Las Vegasu – Džordžu Raselu iz Mercedesa.

Četvrto mesto zauzeo je Oskar Pjastri iz Meklarena, peti je trku završio Andrea Kimi Antoneli iz Mercedesa, a šesto mesto pripalo je vozaču Ferarija Šarlu Lekleru.

Bodove su osvojili i Karlos Sainc iz Vilijamsa, Isak Hadžar iz Rejsing bulsa, vozač Zaubera Niko Hulkenberg i Luis Hamilton iz Ferarija.

U generalnom plasmanu vodi Noris sa 408 bodova, drugi je Pjastri sa 378 bodova, dok Verstapen na trećoj poziciji ima 366 bodova.

Šampionat se nastavlja za sedam dana trkom za Veliku nagradu Katara. U Kataru će se pored glavne trke u subotu voziti i sprint.

(Beta)

