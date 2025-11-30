Verstapen: Presrećan sam zbog pobede u Kataru, ne razmišljam o mogućoj tituli

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je da je večerašnja pobeda u trci Formule 1 u Kataru ostvarena zahvaljujući pametnoj odluci ekipe da u ranoj fazi zamene gume, dok je na stazi bilo vozilo bezbednosti, kao i da ne razmišlja previše o mogućnosti da osvoji titulu u poslednjoj trci sezone – u Abu Dabiju.

„Ovo je bila neverovatna trka za nas, doneli smo pravu odluku kao tim da uđemo u boks dok je sigurnosni auto bio na stazi, i to je bila pametna odluka. Presrećan sam što sam pobedio ovde, ostajemo u borbi do kraja. Neverovatno“, rekao je Verstapen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Verstapen je na stazi Lusail zabeležio 70. trijumf u karijeri, sedmi ovosezonski, čime se u generalnom plasmanu približio vodećem Landu Norisu iz Meklarena na 12 bodova.

Drugo mesto u Kataru zauzeo je vozač Meklarena Oskar Pjastri, treće mesto pripalo je Karlosu Saincu iz Vilijamsa, dok je Noris kroz cilj prošao kao četvrti.

Verstapen je govorio i o poslednjoj trci koja se vozi naredne nedelje, kao i o šansama da osvoji petu uzastopnu titulu.

„Sada je to moguće (nova titula), ali videćemo. Ne brinem se previše oko toga“, rekao je on.

Pjastri, koji je u subotu slavio na sprint trci u Kataru, rekao je da večeras ekipa nije donela pravu odluku, kao i da je pružio svoj maksimum.

„Vozio sam najbolje što sam mogao, najbrže što sam mogao. Nije ostalo ništa više, dao sam sve od sebe, ali večeras to nije bilo dovoljno, nažalost“, rekao je on i dodao da generalni plasman trenutno ne izgleda loše za njegov tim.

Sainc, kojem je ovo drugi ovosezonski podijum, nakon trećeg mesta u Azerbejdžanu, rekao je da je ponosan na svoj tim – Vilijams.

„Tako sam srećan i ponosan na svoj tim, zbog onoga što smo uradili danas. Došli smo na ovaj trkački vikend misleći da će biti najteži vikend u sezoni, a na kraju smo završili na podijumu. Imali smo odličan tempo u trci, bio sam veoma brz, mnogo brži nego što sam očekivao. Odlično smo pogodili strategiju, upravljanje gumama, start i sve odbrane, to nam je donelo neočekivani podijum, tako da ne mogu biti ponosniji“, rekao je Sainc.

U generalnom plasmanu vodi Noris sa 408 bodova, Verstapen na drugom mestu ima 396 bodova, dok trećeplasirani Pjastri ima 392 boda.

Poslednja trka u sezoni vozi se naredne nedelje za Veliku nagradu Abu Dabija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com