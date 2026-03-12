Verstapen razgovara sa čelnicima Formule 1 o izmeni pravila, ne želi da napusti taj sport

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je danas da razgovara sa predstavnicima Međunarodne automobilske federacije (FIA) i Formule 1 o tome kako da se poboljšaju nova pravila koja su od ove sezone uvedena i dodao da ne želi da napusti taj sport.

Verstapen je često kritikovao nova pravila, koja uključuju podelu snage motora sa unutrašnjim sagorevanjem i električne enerije u odnosu 50:50 i zahtevaju više strategija za raspodelu energije. U više navrata je rekao da ne uživa u vožnji najnovijih bolida, kao što je uživao vozeći automobile prethodne generacije i da bi nova pravila mogla da utiču na njegovu duogročnu budućnost u Formuli 1.

Četvorostruki svetski šampion je ove nedelje potvrdio da će u maju, između dve trke Formule 1, učestvovati u trci 24 časa Nirburgringa.

Verstapen je na današnjoj konferenciji za novinare u Šangaju, uoči trke za Veliku nagradu Kine, rekao da je zabrinut zbog situacije i da je angažovan da pomogne čelnicima sporta da naprave usavršavanja za budućnost, preneo je Skaj.

„Zaista ne želim da odem. Voleo bih da se malo više zabavljam, ali radim i druge stvari koje su veoma zabavne. Trkaću se u Nordšlajfeu. Nadam se da ću u narednim godinama moći da stigem do Spa i nadam se i do Le Mana. Zato kombinujem, da bih pronašao i druge stvari koje me takođe zabavljaju“, naveo je on.

„Imam svoju ekipu (Verstapen Rejsing), tako da imam mnogo ometanja u isto vreme, rekao bih pozitivnih ometanja. Ali pomalo je sve suprotstavljeno, pošto ne uživam baš u vožnji automobila, ali uživam u radu sa ljudima u timu i iz odeljenja za motore. To je skoro kao… ne smem da psujem, sada je kazna 5.000. Ne želim da odem, ali se takođe nadam da će stvari biti bolje. Razgovarao sam sa Formulom 1 i FIA, radimo na nečemu i nadam se da će se to poboljšati“, dodao je Verstapen.

Upitan je o prirodi razgovora sa šefovima sporta.

„Definitivno se nadam da neće biti isto narednih nekoliko godina. Nadam se da već za sledeću godinu možemo da napravimo pristojan napredak. Postoji nekoliko opcija o kojima razgovaramo“, rekao je Verstapen.

On je prošle nedelje u prvoj trci u sezoni za Veliku nagradu Australije u Melburnu zauzeo šesto mesto, iako je startovao sa 20. mesta.

Ocenio je da automobil Red Bula i motor imaju mnogo potencijala za iskorišćavanje, ali da je zaostatak za bolidima Mercedesa i Ferarija, koji su zauzeli prva četiri mesta u Melburnu, očigledan.

„Mislim i da sam startovao na nekoj malo boljoj pozciji, da je najbolje što bih mogao da ostvarim jedna pozicija više, pošto nemamo tempo kao prva četiri. Imali smo i dosta degradacije. Videćemo šta će se dogoditi u narednim trkama, da li možemo malo da smanjimo zaostatak“, naveo je on.

Upitan je da li staza u Kini više odgovara Red Bulu.

„Iskreno, trenutno je prava džungla. Veoma je teško to znati. Nadam se da ćemo se malo pribiližiti, ali jasno je da u ovom trenutku ne možemo da se borimo protiv njih“, rekao je Verstapen.

Sezona u Formuli 1 nastavlja se za vikend trkom za Veliku nagradu Kine.

(Beta)

