Verstapen sa pol pozicije kreće sprint trku u Ostinu

Vozač Red Bula Maks Verstapen ostvario je najbrže vreme u večerašnjim kvalifikacijama pred sprint trku Formule 1 za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država.

Četvorostruki uzastopni svetski prvak je na stazi u Ostinu najbrži krug odvezao za 1:32,143 minuta.

Drugo i treće mesto zauzeli su vozači Meklarena Lando Noris (0,071 sekund zaostatka) i Oskar Pjastri (0,380 sekundi zaostatka).

Sa četvrte pozicije sprint će početi vozač Zaubera Niko Hulkenberg, dok sa petog mesta kreće vozač Mercedesa Džordž Rasel.

U prvih 10 plasman su ostvarili još Fernando Alonso (Aston Martin), Karlos Sainc (Vilijams), Luis Hamilton (Ferari), Aleksander Albon (Vilijams) i Šarl Lekler (Ferari).

Ovo je četvrta ovosezonska sprint trka, a bodove osvaja najboljih osam vozača. Pobedniku pripada osam bodova.

U generalnom plasmanu, šest trkačkih vikenda pre kraja, vodi Pjastri sa 336 bodova, drugi je Noris sa 314 bodova, a treći Verstapen ima 273 boda.

Sprint trka (19 krugova) na programu je u subotu od 19.00, dok je glavna trka zakazana za nedelju od 21.00.

(Beta)

