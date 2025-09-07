Verstapen slavljem u Monci prekinuo niz od gotovo četiri meseca bez pobede u F1

Vozač Red Bula Maks Verstapen pobednik je trke Formule 1 za Veliku nagradu Italije, čime je četvorostruki uzastopni svetski prvak ostvario prvi trijumf nakon sredine maja.

Holanđanin je na stazi Monca zabeležio treću pobedu, ukupno 66. u karijeri. Ovo je Verstapenu treći trijumf u sezoni, a prvi nakon 18. maja i slavlja na Imoli.

Drugo mesto pripalo je vozaču Meklarena Landu Norisu, dok je njegov timski kolega Oskar Pjastri završio na trećem mestu.

Četvrti je kroz cilj prošao vozač domaćeg Ferarija Šarl Lekler, peto mesto je zauzeo Džordž Rasel iz Mercedesa, a Luis Hamilton iz Ferarija je zauzeo šestu poziciju.

Bodove su osvojili još Aleksander Albon iz Vilijamsa, Gabrijel Bortoleto iz Zaubera, Andrea Kimi Antoneli iz Mercedesa, kao i vozač Rejsing bulsa Isak Hadžar.

Osam trka pre kraja u šampionatu vodi Pjastri sa 324 boda, drugoplasirani Noris zaostaje 31 bod, dok Verstapen na trećoj poziciji ima 230 bodova.

Naredna trka vozi se 21. septembra na ulicama glavnog grada Azerbejdžana – Bakua.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com