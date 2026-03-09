Verstapen u maju debituje u trci 24 časa Nirburgringa

Četvorostruki svetski šampion Formule 1 vozač Red Bula Maks Verstapen debitovaće u maju u trci 24 časa Nirburgringa, prestižnoj trci izdržljivosti, za volanom Mercedesa.

Kako je danas saopštio Verstapen, on će od 14. do 17. maja automobil Mercedes-AMG GT3 voziti za svoju ekipu Verstapen rejsing, zajedno sa Danijem Žunkadeljom, Žilom Gunonom i Lukasom Auerom.

Verstapen je prošle godine vozio 14 krugova na toj čuvenoj stazi u Porše Kajmanu GT4, nakon čega su mu sudije izdale licencu potrebnu za takmičenje na stazi sa GT3 mašinama.

On će 21. marta učestvovati na četvoročasovnoj trci NLS2, kao pripremu za 24 časa Nirburgringa. Ona je pomerena sa 28. marta na 21. mart kako bi Verstapen mogao da učestvuje zbog obaveza u Formuli 1 i trke za Veliku nagradu Japana, koja se vozi 29. marta.

Kvalifikacije za 24 časa Nirburgringa održaće se 18. i 19. aprila. Trka Formule 1 za Veliku nagradu Saudijske Arabije na programu je 19. aprila, ali je neizvesno da li će biti održana zbog rata na Bliskom istoku.

„Nirburgring je posebno mesto. Ne postoji druga takva staza. Trka 24 časa Nirburgringa je dugo bila na mojoj listi želja i uzbuđen sam što sada možemo da je ostvarimo. Prošle godine sam uspeo da dobijem dozvolu i učestvujem na NLS9 u kojoj smo pobedili. Ta priprema je veoma vredna jer smo mnogo naučili šta možemo da primenimo na naš ovodišnji program u NLS2 i 24-časovnu trku“, naveo je Verstapen u saopštenju.

Verstapen je u nedelju ujutro prvu trku u šampionatu Formule 1 za Veliku nagradu Australije u Melburnu završio na šestom mestu, nakon što je startovao sa 20. pozicije.

Šampionat Formule 1 nastavlja se narednog vikenda trkom za Veliku nagradu Kine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com