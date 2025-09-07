Verstapen: Veliko je zadovoljstvo pobediti u Monci

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je danas da je cela ekipa bila maksimalno fokusirana tokom trkačkog vikenda u Monci, kao i da je bilo uživanje kontrolisati tempo i ostvariti pobedu na legendarnoj stazi.

„Bio je ovo sjajan dan za nas, leteli smo i uživao sam u bolidu, mogao sam da kontrolišem tempo tokom perioda na prvim gumama (srednje tvrde). Otišli smo u boks u pravom trenutku, a tvrde gume na kraju dozvoljavaju da se više pritisne jer su izdržljive… Fantastičan je bio ceo tim, mislim da smo bili maksimalno fokusirani i neverovatno je zadovoljstvo pobediti ovde“, rekao je Verstapen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Verstapen je na stazi Monca zabeležio 66. trijumf u karijeri, ujedno prvi nakon 18. maja i slavlja na Imoli.

Holanđanin, koji je četvorostruki uzastopni svetski prvak, govorio je i o startu i borbi sa Landom Norisom iz Meklarena za prvo mesto.

„Znao sam da je tempo dobar, samo je trebalo da se smirim, bilo je dosta borbe, ali sam mogao da vidim da je brzina tu i vrlo brzo sam vratio vođstvo (u četvrtom krugu)“, ocenio je on.

Posle slabijih rezultata tokom sezone Verstapen ističe da će ekipa ići od trke do trke.

„Idemo korak po korak i trku po trku, ali za nas je ovo bio neverovatan vikend“, istakao je 27-godišnji vozač Red Bula.

Drugo i treće mesto na današnjoj trci zauzeli su vozači Meklarena Noris i Oskar Pjastri.

Njih dvojica glavni su konkurenti u borbi za titulu, a Noris ističe da je ovo bila veoma teška trka u kojoj je bolid dosta sporiji od Verstapenovog.

„Uradio sam sve što sam mogao danas. Nisam mogao više. Pokušao sam da se borim protiv Maksa. Imali smo dobru trku, ali on je izašao kao pobednik. Samo treba da nastavim da radim ono što sam i do sad“, rekao je britanski vozač.

Pjastri, koji je kroz cilj prošao kao treći, prokomentarisao je odluku ekipe o dužem ostanku na stazi i prelasku na meke gume.

„Meke gume su se činile kao dobar izbor. Ostali smo na stazi za slučaj da dobijemo neko vozilo bezbednosti. Bilo je malo incidenata na kraju, ali sve je ostalo u redu. Mnogo stvari se može naučiti iz ovog vikenda, tako sam srećan kako gledamo napred i pokušaćemo da na sledećoj trci budemo jači“, istakao je Pjastri.

Pjastri osam trka pre kraja šampionata vodi sa 31 bodom prednosti u odnosu na Norisa, dok Verstapen na trećem mestu zaostaje 94 boda.

Naredna trka vozi se 21. septembra na ulicama glavnog grada Azerbejdžana – Bakua.

