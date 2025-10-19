Veslači Mačković i Pimenov osvojili tri medalje na međunarodnoj regati u Italiji

Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su danas tri medalje na prestižnoj međunarodnoj regati „Memorijal Paolo d’Aloja“, u italijanskom mestu Pjediluko.

U disciplini skif Pimenov je zauzeo drugo mesto, a Mačković četvrto, a sat vremena kasnije u disciplini dubl skul zauzeli su prvo mesto ispred favorita, Andree Panica i Đakoma Đentilija, saopštio je danas njihov klub Partizan.

Mačković i Pimenov su na kraju takmičenja u disciplini četverac skul zajedno sa slovenačkim veslačem Isakom Žvegeljom i Italijanom Leonardom Tedoldijem veslali pod srpskom zastavom i osvojili još jednu zlatnu medalju.

Za srpski dubl ovo zlato ima poseban značaj, ne samo što su odbranili titulu osvojenu prošle godine, već su i treći put u istoriji doneli muškoj reprezentaciji Srbije zlatnu medalju sa ove regate.

Njihov trijumf predstavlja nastavak niza istorijskih uspeha koji su započeli prošle godine upravo na ovom mestu, kada su pobedom otvorili poglavlje nove ere srpskog veslanja.

„Ova regata ima poseban značaj za mene jer sam sa Đorđem Višackim na istoj stazi pre 25. godina osvojio zlatnu medalju, dok danas kao trener za istim žarom i voljom prenosim svoje znanje i iskustvo ovim sjajnim momcima. Energija koju smo stvorili je nešto što niko i ništa ne može da naruši. Usredsređeni na svoj put idemo napred i nastavaljmo sa radom i jasnim ciljevima koje treba ispuniti do Los Anđelesa 2028. godine“, rekao je šef stručnog štaba veslačke reprezentacije Nikola Stojić.

Kako je saopšteno iz Partizana, jedna od stvari koja baca senku na ove rezultate je to što je Stojića nakon povratka sa Svetskog prvenstva i osvajanja srebrne medalje, sačekla neprijatnost u svom matičnom klubu Partizanu, gde mu je privremena uprava, „umesto nagrade za sve što je postigao tokom sezone, uplatila minimalac“.

„Sve ovo govori da svakako privremena uprava nije uvedena zbog loših rezultata u istorijski najboljoj sezoni za klub, već sve više liči na sistemsko urušavanje decenijski najboljeg veslačkog kluba u zemlji“, navodi se u saopštenju Partizana.

(Beta)

