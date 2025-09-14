Veslači otputovali na Svetsko prvenstvo u Kinu

Reprezentativci Srbije u veslanju i članovi veslačkog kluba Partizan, otputovali su danas u Šangaj na Svetsko prvenstvo.

Svetsko prvenstvo održaće se od 21. do 28. septembra, Srbiju će u dubl skulu predstavljati Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, dok će u dvojcu veslati Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja.

„Martin i Nikolaj posle osvajanja zlatne medalje na Svetskom kupu u Lucernu nastavili su da rade po programu i nakon završnih priprema dobro se osećaju i spremni su za maksimalne napore koji ih očekuju u Šangaju“, rekao je selektor Nikola Stojić, saopštio je Partizan.

„Jovana i Elena, kojima je ovo prva sezona da zajedno veslaju, željno očekuju ovo takmičenje, jer Jovana kao prošlogodišnja evropska prvakinja i Elena kao osvajačica medalja sa ovakvih takmičenja, još su ‘gladne’ medalja. Ekipe su spremne da na najbolji način predstavljaju Srbiju“, dodao je on.

Prve će na takmičenje izaći Arsić i Orjabinskaja 21. septembra, dok su dan kasnije na programu i kvalifikacije u muškom dubl skulu.

(Beta)

