Veslači Partizana ekipni šampioni Srbije u mlađim kategorijama

Mlađe kategorije veslačkog kluba Partizan osvojile su ekipnu titulu šampiona Srbije na prvenstvu na Palićkom jezeru, saopštio je danas beogradski klub.

Posle prvenstva Srbije u seniorskoj konkurenciji u julu, prethodnog vikenda održane su trke u juniorskoj, kadetskoj i pionirskoj kategoriji, a Partizan je došao do još jedne titule ekipnog prvaka države, u nizu koji traje već 35 godina.

Nošeni rezultatom koji su ostvarili seniori i seniorke ovog kluba na Svetskom prvenstvu u Šangaju zauzimanjem drugog i petog mesta, i mlađe kategorije su nastavile da nižu uspehe.

Prvog dana vikenda na stazu na Palićkom jezeru izašli su juniori i pioniri, dok su drugog dana kadeti završili nikad turbulentniju sezonu.

„I pored decenijskih uspeha kluba, ovo je ipak najuspešnija sezona u istoriji veslačkog sporta. Osvajanje Kupa Srbije, nakon toga prošlonedeljenog istorijskog rezultata Martina, Nikolaja, Jovane i Elene na Svetskom prvenstvu, imali smo obavezu ali i neverovatan podstrek da nastavimo da budemo nepobedivi na prvenstvu Srbije“, rekao je prvi trener Partizana Nikola Simović, koji je predvodio ekipu na prvenstvu, navodi se u saopštenju.

„Čestitam svim veslačicama, veslačima, kolegama trenerima – timu koji je marljivo radio tokom cele sezone, kao i svima koji su bili uz nas sve vreme da zajedno pišemo istoriju. Naš prvi trener kluba Nikola Stojić i pored obaveza na Svetskom prvenstvu, svakodnevno se informisao i davao savete za pravljenje ovakvih rezultata i u mlađim kategorijama“, dodao je Simović, koji je i podigao pehar prvaka Srbije.

Kako se navodi u saopštenju, utisak sa ovog najvažnijeg domaćeg takmičenja je to što se niko iz privremene uprave koju je Jugoslovensko Sportsko Društvo Partizan postavilo u veslačkom klubu, nije pojavio na takmičenju.

„Još jedno pitanje koje ostaje bez odgovora – Zašto se JSD Partizan odrekao svog najtrofejnijeg kluba u društvu, jer podsećamo da je veslački klub Partizan istupio iz društva nakon katastrofalne odluke da uvede privremenu upravu u klub. Kome smetaju sportski rezultati koje pravi Partizan ostaće enigma“, piše u saopštenju veslačkog kluba Partizan.

(Beta)

