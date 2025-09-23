Veslačice Arsić i Orabinskaja u finalu Svetskog prvenstva u Šangaju

Reprezentativke Srbije u veslanju Jovana Arsić i Jelena Orabinskaja plasirale su se danas u finale Svetskog prvenstva u Šangaju, što je prvo finale jednog ženskog timskog čamca za Srbiju na svetskim prvenstvima.

„Ovo je moje prvo finale sveta, mnogo sam srećna što smo uspele hrabro da izveslamo do kraja. Bilo je dosta grešaka u ovoj trci, ali velika je bila želja da prođemo dalje. Verujem i znam da možemo da se borimo za medalju i borićemo se, u finalu je sve otvoreno“, rekla je Arsić, saopštio je njen klub Partizan.

„Ovo nije bila naša maksimalna trka ali je bila izuzetno stresna za nas jer imamo svega pet, šest trka zajedno i vrlo malo zajedničkog iskustva. Verujem da Elena i ja, ako izveslamo hrabro, odlučno i mirno, možemo mnogo više da pokažemo“, dodala je ona.

Njihov trener Nikola Stojić rekao je da je ponosan na postignuto.

„Svi znaju iz kakve situacije smo otputovali na Svetsko prvenstvo i kroz kakvu su tešku sezonu, uz zdravstvene probleme, prošle. Plasman u finale jeste rezultat za ponos i dokaz posvećenosti. Na nama je sada da uradimo sve kako bi se devojke što bolje oporavile i odveslale svoju najbolju trku u finalu“, naveo je Stojić.

On je dodao da dodatno zadovoljstvo pruža činjenica da su upravo u polufinalu postigle njihovo najbolje vreme u ovoj sezoni.

„To nam sigurno daje veru u sve ono što radimo. Ovo jeste istorija za žensko veslanje, ali verujem i jedan korak više ka budućim uspesima i Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine“, naveo je Stojić.

Finalna trka na programu je u četvrtak ujutro.

Veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u polufinale u dubl skulu, a trka je na programu u sredu od 5.18 po srednjoevropskom vremenu.

„Martin i Nikolaj su izveslali kvalitetnu trku u kvalifikacijama, kojim možemo da budemo zadovoljni i sada nastavljamo dalje, verujem putem koji su danas devojke pokazale“, rekao je Stojić.

(Beta)

