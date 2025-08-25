Veslački klub Partizan istupio iz JSD Partizan

Veslački klub Partizan saopštio je danas da istupa iz članstva u Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan nakon što je Upravni odbor JSD doneo odluku o uvođenju prinudne uprave u taj klub.

Kako je navedeno, odluka je obrazložena tvrdnjom da u klubu vlada „haotično stanje“ i da je neophodno njegovo očuvanje od propadanja. Predlog za prinudnu upravu izneo je predsednik JSD Partizan Željko Tanasković.

„Ovakvu protivzakonitu odluku predložio je predsednik JSD Partizan, Željko Tanasković rekavši da se

ova odluka mora doneti. Istina je da su ovoj odluci prethodili meseci i godine u kojima Veslački klub Partizan trpeo konstantan pritisak od različitih kriminogenih struktura ljudi koji su se upleli u veslački i srpski sport generalno, o čemu svedoče i različite pretnje koje su upućivane članovima uprave VK Partizan, kao i uništavanje lične imovine pojedinih članova kluba“, dodaje se u saopštenju.

Iz Veslačkog kluba međutim smatraju da je reč o „protivzakonitoj odluci“ i podsećaju da je klub nedavno dobio sedam priznanja na dodeli nagrada u okviru JSD Partizan.

„Ako je to zaista tako, kako je moguće da je na poslednjoj dodeli priznanja najboljim klubovima i pojedincima u JSD Partizan, Veslačkom klubu Partizan pripalo čak sedam priznanja za najbolje u različitim kategorijama?“, navodi se u saopštenju.

Na hitno održanoj sednici skupštine, delegati Veslačkog kluba doneli su odluku o istupanju iz članstva.

„Ovom odlukom grubo su ugrožena prava i položaj našeg kluba, jednog od osnivača JSD Partizan i njegovog najtrofejnijeg člana“, poručili su iz kluba.

U saopštenju se dodaje da je Veslački klub Partizan u prethodnim decenijama ostvario istorijske rezultate, uključujući 35 uzastopnih šampionskih titula.

„Na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu veslači Partizana predstavljali su kompletnu veslačku reprezentaciju Srbije zabeleživši izvanredne rezultate“, stoji u tekstu.

Klub je uputio apel sportistima i javnosti da se suprotstave „nezakonitom pokušaju preuzimanja“ kluba.

„Sada je u pitanju Veslački klub Partizan, ali ako se ovakvo nasilje dozvoli jednom, ono lako postaje pravilo koje se može primeniti na svaki sportski kolektiv“, navodi se u saopštenju.

Za sada nema reakcije JSD Partizan na odluku veslačkog kluba o napuštanju sportskog društva.

(Beta)

