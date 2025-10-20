Veslački klub Partizan iz JSDP: Zaposlenima u klubu plate u skladu sa ugovorima o radu

Veslački klub Partizan, član Jugoslovenskog sportskog društva Partizan (JSDP) saopštio je danas da se svim zaposlenima u tom klubu isplaćuju zarade u skladu sa ugovorima o radu koji nisu menjani i naveo da je u prethodnom periodu u više navrata zabeležena zloupotreba imena i grba Veslačkog kluba Partizan sa ciljem narušavanja ugleda kluba.

„Želimo da naglasimo da se svim zaposlenima u Veslačkom klubu Partizan isplaćuju zarade u skladu sa ugovorima o radu koji nisu menjani, te u skladu sa zakonom i dobrim poslovnim praksama“, navodi se u saopštenju Veslačkog kluba Partizan člana JSDP, koji je potpisao zakonski zastupnik tog kluba Marko Marjanović.

Veslački klub Partizan, koji je krajem avgusta istupio iz JSDP, u nedelju je poslao saopštenje medijima o uspesima veslača Martina Mačkovića i Nikolaja Pimenova na regati u Italiji i naveo da je njihovom treneru i selektoru srpskih veslača Nikoli Stojiću „privremena uprava uplatila minimalac“.

„Dok deo teksta koji se odnosi na sportski uspeh naših reprezentativnih veslača nije sporan, u drugom delu vesti se navodi saopštenje koje se pripisuje Veslačkom klubu Partizan, a koje je potpuno izmišljeno i nikada nije dato od strane kluba“, navodi se u današnjem saopštenju Veslačkog kluba Partizan koji je u sastavu JSDP.

Iz tog kluba naveli su da je u prethodnom periodu „zabeležen veći broj zloupotreba imena i grba Veslačkog kluba Partizan, koje su podrazumevale plasiranje lažnih saopštenja sa ciljem narušavanja ugleda kluba, a u interesu pojedinaca“.

Veslački klub Partizan u sastavu JSDP saopštio je da u komunikaciji sa javnošću koristi isključivo adresu vkpartizan@vkpartizan.rs, kao zvaničnu za saopštenja i objave.

(Beta)

