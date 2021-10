Vesoć: Boks se vratio u Srbiju na velika vrata

BEOGRAD – Svetsko prvenstvo u amaterskom boksu je velika čast za Beograd i prilika za promociju sporta i Beograda kao turističke destinacije, ocenio je večeras zamenik gradonačlenika Goran Vesić.

„Mi se trudimo da svake godine organizujemo bar jedno svetsklo takmičenje. Sledeće godine će to biti atletika i ona će biti najgledaniji svetski događaj. Ove godine je to boks i to je veoma važno za Beograd. Prvo za razvoj našeg sporta, drugo za promociju Beograda“, rekao je Vesić povodom večerašnjeg otvaranje ove sportske manifestacije.

Naglasio je da je ponosan na to što je Beograd prvi grad na svetu koji je dva puta domćin Svetskog amaterskog prvenstva u boksu.

„Prvi put je to bilo 1978, tad smo uzeli šest ili sedam medalja, doduše sve srebrne, ali bila je to veća zemlja i bilo je drugačije, sada je konurencija veća. U svakom slučaju, nadam se da će ovo biti dobro za naše sportiste da uzmemo i neku medalju. Imamo Ruse koji se za nas takmiče, imamo Babića, imamo podršku publike i verujem da ćemo doći do neke medalje“, rekao je Vesić.

On je ocenio da je važno da uspešni ljudi vode sportske saveze, jer se tada postižu uspesi u sportu.

„Pogledajte šta se sa boksom desilo od kako je Nenad Borovčanin preuzeo savez. Sport koji se skoro zamro u Srbiji se potpuno probudio. To se isto desilo sa atletikom. Ovo je dobro za razvoj sporta, zato što će mnoga deca poželeti da se bave sportom i veoma je važno za promociju Beograda. Imaćemo preko 600 takmičara iz preko 100 zemalja u kojima će biti što direktnih što odloženih prenosa. Taku promociju Beograd nije mogao ni da sanja ni da plati“, smatra Vesić.

Zaključio je da simbioza turizma i sporta pokazuje zašto grdaska vlast ohrabruje sportske saveze da organizuju velika takmičenja.

(Tanjug)

