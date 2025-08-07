Vest Hem nije produžio ugovor sa Antoniom

Fudbalski klub Vest Hem potvrdio je danas da neće produžiti ugovor sa igračem Majklom Antoniom.

Antoniov ugovor je istekao u junu, ali on nije igrao za klub od prošlog decembra, otkako je doživeo saobraćajnu nesreću. On je u međuvremenu igrao za reprezentaciju Jamajke.

„Svi u Vest Hemu žele iskreno da zahvale Majklu na izvanrednoj i predanoj službi u bordo-plavom dresu u proteklih 10 godina“, navodi se u saopštenju londonskog kluba.

Vest Hem je naveo da sa 35-godišnjim Antoniom razgovara o njegovoj alternativnoj ulozi u klubu.

Antonio je podvrgnut operaciji nakon što je 7. decembra doživeo tešku saobraćajnu nesreću kada je udario svojim Ferarijem u drvo nedaleko od Londona i tada je na četiri mesta slomio butnu kost.

Tadašnji trener Vest Hema Đulen Lopetegi rekao je da je pravo čudo što je fudbaler preživeo, a Antonio je rekao da mu je noga bila smrskana i da je bio blizu smrti.

On je sredinom marta rekao da je 100 odsto siguran da će ponovo igrati, a na teren se vratio u junu u utakmici reprezentacije Jamajke protiv Gvatemale. Kao rezerva je ušao u igru u utakmicama protiv Gvadelupea i Paname.

Takođe, igrao je i za ekipu Vest Hema uzrasta do 21 godine.

„Majkl će uvek biti voljen i poštovan član Vest Hemove porodice. Kao što je slučaj od prošlog decembra, klub će nastaviti da ga podržava i da mu pomaže tokom rehabilitacije, nudeći mu pristup treninzima, objektima i medicinskoj nezi ako je potrebna“, navodi se u saopštenju Vest Hema.

On je odigrao 322 utakmice, postigao 83 gola i rekorder je londonskog kluba po broju postignutih golova u Premijer ligi – 68.

Antonio je sa Vest Hemom osvojio Ligu konferencija 2023. godine i bio je izabran u idealan tim tog takmičenja.

(Beta)

