Vest Hem pobedio Njukasl i prekinuo niz od šest uzastopnih utakmica bez trijumfa u Premijer ligi

Prednost Njukaslu doneo je Džejkob Marfi golom u četvrtom minutu, a izjednačenje Vest Hemu Lukas Paketa pogotkom u 35. minutu.
Vođstvo Vest Hemu doneo je defanzivac Njukasla Sven Botman autogolom u petom minutu nadoknade prvog poluvremena, a konačan rezultat je postavio Tomaš Souček pogotkom u osmom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Gol koji je u 69. minutu postigao vezista Vest Hema Fredi Pots poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.
Vest Hem, koji je ovom pobedom ujedno prekinuo i svoj niz od tri uzastopna poraza, zauzima 18. mesto na tabeli sa sedam bodova, dok se Njukasl nalazi na 13. poziciji sa 12 bodova.
Oba kluba će u narednom kolu igrati u Londonu, Vest Hem kao domaćin protiv Barnlija, a Njukasl na gostujućem terenu protiv Brentforda.
(Beta)
