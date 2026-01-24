Vest Hem pobedio Sanderlend u Premijer ligi

Prednost Vest Hemu doneo je Krisensio Samervil golom u 14. minutu, a vođstvo je uvećao Džarod Bouen pogotkom iz penala u 28. minutu.
Treći gol za Vest Hem postigao je Mateuš Fernandeš u 43. minutu, dok je konačan rezultat postavio napadač Sanderlenda Brajan Brobi pogotkom u 66. minutu.
Vest Hem zauzima 18. mesto na tabeli sa 20 bodova, dok je Sanderlend deveti sa 33 boda.
Vest Hem će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Čelsija, dok će Sanderlend dočekati Barnli.
(Beta)
