Vest Hem posle penala pobedio Brentford i plasirao se u četvrtfinale FA kupa

Fudbaleri Vest Hema plasirali su se u četvrtfinale engleskog FA kupa, pošto su večeras u osmini finala, na svom terenu u Londonu, posle boljeg izvođenja penala pobedili Brentford 7:5, nakon što je rezultat posle regularnog dela utakmice i produžetaka bio 2:2.

Prednost Vest Hemu doneo je Džerod Bouen golom u 19. minutu, a izjednačenje Brentfordu Igor Tijago pogotkom u 28. minutu.

Vođstvo Vest Hemu vratio je Bouen golom iz penala u 34. minutu, a izjednačenje Brentfordu Tijago pogotkom iz jedanaesterca u 81. minutu.

Regularni deo utakmice završen je 2:2, a pošto je rezultat ostao isti nakon odigravanja produžetaka pobednika su odlučivali penali.

Golove za Vest Hem u penal seriji postigli su Bouen, Valentin Kasteljanos, Kalum Vilson, Tomaš Souček i Konstantinos Mavropanos.

Za Brentford su pogotke u penal seriji postigli Tijago, Kin Luis-Poter i Matijas Jensen.

Svoj udarac u penal seriji jedino nije uspeo da realizuje napadač Brentforda Dango Uatara, čiji je šut sa „bele tačke“ odbranio golman Vest Hema Alfons Areola.

Vest Hem će u četvrtfinalu FA kupa u Londonu dočekati Lids.

Parovi četvrtfinala FA kupa:

Sautempton – Arsenal

Čelsi – Port Vejl

Mančester siti – Liverpul

Vest Hem – Lids

(Beta)

