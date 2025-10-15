Vestbruk će potpisati za Sakramento

Nekadašnji najkorisniji igrač (MVP) Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) Rasel Vestbruk postaće novi košarkaš Sakramento, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

Očekuje se da Vestbruk u toku nedelje zvanično postane novi igrač Sakramenta, koji je tokom cele pauze između sezona bio u kontaktu sa 36-godišnjim američkim plejmejkerom.

Vestbruk je prošle sezone igrao za Denver, za koji je u proseku beležio 13,3 poena, 6,1 asistenciju, 4.9 skokova i 1,4 ukradene lopte.

Najveći deo karijere proveo je u Oklahomi, za koju je igrao kad je u sezoni 2016/17 bio proglašen za MVP-a NBA lige. Vestbruk je u regularnom delu te sezone u proseku beležio 31,6 poena, 10,7 skokova i 10,4 asistencije, i tako postao prvi igrač od Oskara Robertsona koji je sezonu završio beležeći tripl-dabl.

U karijeri je igrao i za Hjuston, Vašington, Los Anđeles Lejkerse i Los Anđeles Kliperse, a devet puta je bio proglašen za ol-stara NBA lige.

(Beta)

