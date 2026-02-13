Veston osvojio zlato u skeletonu i doneo Britaniji prvu medalju na ZOI 2026.

Britanski takmičar Met Veston osvojio je večeras zlatnu medalju u skeletonu na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini.

Ovaj 28-godišnjak, koji je i aktuelni svetski prvak, doneo je Britaniji prvu medalju na ZOI u Milanu i Kortini, a u četvrtoj vožnji stazu je prešao za 55,61 sekund.

On je tako po treći put postavio rekord staze, a u ukupnom vremenu slavio je rezultatom 3:43,33 minuta.

Srebrnu i bronzanu medalju osvojili su nemački predstavnici. Drugi je kroz cilj prošao Aksel Jung, koji je tako ponovio rezultat od pre četiri godine iz Pekinga.

On je kroz cilj prošao sa 0,88 sekundi zaostatka za pobednikom, dok je olimpijski šampion iz Pekinga, Kristofer Grother, završio na trećoj poziciji sa 1,07 sekundi zaostatka za Vestonom.

U skeletonu takmičar je potrbuške na sankama, dok su takmičari u sankanju u sedećem ili ležećem položaju na leđima.

(Beta)

