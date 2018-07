Vida skandirao „Beograd gori“, ali nije mislio na Beograd u Srbiji

Usklik hrvatskog fudbalera Domagoja Vide “Gori Beograd“ je izazvao lavinu reakcija u Srbiji, ali Beograd na koji je on mislio se ne nalazi u Srbiji.

U Kijevu, gde je centralni defanzivac finaliste Svetskog prvenstva proveo dobar deo karijere, nalazi se restoran “Beograd“, koji je, kako gastarbajterski običaji nalažu, stecište nekadašnjih sunarodnika sa teritorije bivše Jugoslavije.

Jutarnji list je došao do Jovana, poslovođe restorana u Kijevu, koji je najpre od hrvatskih novinara zatražio “da ne pišu ništa“.

“Od prijateljskog pozdrava je nastala katastrofa. Ne mogu da živim od poziva ruske i ukrajinske štampe. Veliki je to pritisak za sve. Nema to veze ni sa čim nacionalističkim, to je bio prijateljski pozdrav, a sada ga proglašavaju provokacijom. Mreže su se usijale, a sve zato što je neko snimak izvadio iz konteksta“, rekao je Jovan.

Restoran “Beograd“, kako se ističe, nudi specijalitete srpske i evropske kuhinje, dodaje se i da najbolji srpski kuvari gostima pripremaju pljeskavice, ćevape, prebranac, mućkalicu, musaku, živu balkansku muziku i srpsku rakiju.