Vilidž Pipl i Robi Vilijams nastupaju na žrebu za Svetsko fudbalsko prvenstvo

Britanski pevač Robi Vilijams i američka disko grupa Vilidž Pipl nastupiće na predstojećem žrebu za Svetsko fudbalsko prvenstvo u Vašingtonu.

Bend će izvesti svoju kultnu pesmu iz sedamdesetih godina prošlog veka „YMCA“, koja je nedavno postala sinonim za predizborne skupove američkog predsednika Donalda Trampa, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Žreb za Svetsko prvenstvo održaće se u petak od 18 časova u Vašingtonu.

Tokom žreba nastupiće i italijanski tenor Andrea Bočeli i američka pevačica Nikol Šerzinger.

Jedna od voditeljki biće čuvena manekenka Hajdi Klum, a program će voditi i američki glumac Kevin Hart.

Svetsko prvenstvo uz učešće 48 ekipa održaće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

