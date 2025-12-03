Vilidž Pipl i Robi Vilijams nastupaju na žrebu za Svetsko fudbalsko prvenstvo

Bend će izvesti svoju kultnu pesmu iz sedamdesetih godina prošlog veka „YMCA“, koja je nedavno postala sinonim za predizborne skupove američkog predsednika Donalda Trampa, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).
Žreb za Svetsko prvenstvo održaće se u petak od 18 časova u Vašingtonu.
Tokom žreba nastupiće i italijanski tenor Andrea Bočeli i američka pevačica Nikol Šerzinger.
Jedna od voditeljki biće čuvena manekenka Hajdi Klum, a program će voditi i američki glumac Kevin Hart.
Svetsko prvenstvo uz učešće 48 ekipa održaće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.
(Beta)
