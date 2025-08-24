Vingegor u foto-finišu slavio na drugoj etapi Vuelte

Danski biciklista Jonas Vingegor pobednik je druge etape trke Vuelta, vožene danas od Albe do Limone-Pijemont u Italiji.

Vozač ekipe Visme je ravničarsku deonicu dužine 159,5 kilometara prešao za tri sata, 47 minuta i 14 sekundi.

Vingegor je u sprint završnici slavio u foto-finišu ispred Italijana Đulija Čikona iz ekipe Lidl-Trek i Francuza Davida Godua iz ekipe „Groupama-FDJ“.

Danac je nakon dve etape obukao „crvenu majicu“ namenjenu vodećem u generalnom plasmanu. On vodi sa vremenom od sedam sati, 56 minuta i 16 sekundi, drugoplasirani Čikone zaostaje četiri sekunde, dok Godu ima šest sekundi zaostatka.

Naredna etapa, polubrdska deonica dužine 134,6 kilometara, vozi se sutra od San Mauricija Kanaveze do Čeresa.

(Beta)

