Vinisijus se izvinio klubu i navijačima zbog reakcije na izmenu u derbiju protiv Barselone

Fudbaler Real Madrida Vinisijus Žunior izvinio se danas saigračima, upravi kluba i navijačima zbog neprimerene reakcije nakon što je zamenjen u velikom derbiju španskog prvenstva protiv Barselone.

Real je u nedelju popodne pobedio na svom terenu Barselonu 2:1, a Vinisijus je bio ljut kada je zamenjen u 72. minutu i otišao je pravo u tunel. On se posle toga vratio na klupu i po završetku utakmice pokušao je da se obračuna sa 18-godišnjim igračem Barselone Laminom Jamalom.

Kada je zamenjen, kamera emitera Dazn snimila ga je kako je izlazeći sa terena rekao: „Uvek ja. Napuštam ekipu. Bolje je da odem, odlazim“.

Brazilskog fudbalera su zbog toga kritikivali mediji i navijači, a spekulisalo se prethodnih meseci da nije u dobrim odnosima sa trenerom Ćabijem Alonsom i da bi ga Real prodao u slučaju da stigne zadovoljavajuća ponuda.

„Danas želim da se izvinim svim navijačima Real Madrida zbog moje reakcije nakon što sam zamenjen tokom klasika. Kao što sam to uradio lično na današnjem treningu, želim da se ponovo izvinim saigračima, klubu i predsedniku“, naveo je Vinisijus na društvenim mrežama.

On je dodao da ga strast ponekad savlada jer uvek želi da pomogne ekipi da pobedi.

„Moj takmičarski karakter dolazi iz ljubavi prema ovom klubu i svemu što predstavlja. Obećavam da ću nastaviti da se svake sekunde borim za dobro Real Madrida, kao što sam to radio od prvog dana“, naveo je Vinisijus.

Vinisijus se u saopštenju nije izvinio treneru, a pojedini španski mediji preneli su da su njih dvojica razgovarali.

(Beta)

