Vinisijus Žunior: Rasisti su, pre svega, kukavice

Fudbaler Real Madrida Vinisijus Žunior, koji je optužio protivnike za uvrede na rasnoj osnovi tokom utakmice Lige šampiona protiv Benfike, izjavio je da su rasisti kukavice i da ih štite oni koji imaju obavezu da ih kazne.

„Rasisti su, pre svega, kukavice. Moraju da stave dres preko usta da bi pokazali koliko su slabi. Ali, imaju zaštitu drugih koji, teoretski, imaju obavezu da ih kazne“, napisao je Vinisijus na Instagramu posle utakmice.

„Ništa što se dogodilo nije novo u mom životu, niti u životu moje porodice. Dobio sam žuti karton zbog proslave gola. I dalje ne razumem zašto. S druge strane, protokol je loše sproveden i nije služio ničemu“, naveo je Brazilac.

Fudbaleri Real Madrida pobedili su sinoć u Lisabonu Benfiku 1:0, u prvoj utakmici plej-ofa za osminu finala Lige šampiona, a jedini gol postigao je upravo Vinisijus Žunior u 50. minutu.

Vinisijus je gol proslavio plesom kod korner zastavice ispred navijača Benfike, što se njima nije dopalo, posle čega su počeli žestoki povici i zvižduci sa tribina.

Vinisijus je dobio žuti karton zbog proslave gola, a zatim se požalio sudiji Fransoi Leteksjeu da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani navodno vređao na rasnoj osnovi, zbog čega je utakmica bila prekinuta.

Brazilski fudbaler je seo na klupu i nije želeo da nastavi utakmicu, a nakon prekida od 10 minuta, meč na Stadionu Svetlosti je nastavljen.

Trener Benfike Žoze Morinjo potom je isključen u 85. minutu zbog prigovora, pošto je tražio od sudije da Vinisijusu pokaže drugi žuti karton zbog prekršaja.

Revanš utakmica između Reala i Benfike na programu je naredne srede na stadionu „Santjago Bernabeu“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com