Više od 100 navijača Rome uhapšeno u Nici uoči utakmice u Ligi Evropa

Više od 100 navijača Rome uhapšeno je u Nici, zbog pokušaja izazivanja nereda u tom francuskom gradu uoči večerašnje fudbalske utakmice dva kluba u Ligi Evropa.

Kako je preneo RMC Sport, bezbednosne kamere su pomogle da se presretnu navijači koji su se približavali starom delu grada u Nici, a od njih su oduzete gvozdene šipke i bokseri od mesinga.

Prefektura Nice saopštila je da je uhapsila 102 osobe, identifikovane kao „naoružani najvatreniji navijači Rome“.

„Policija je zaustavila te osobe i zaplenila svo oružje“, piše u saopštenju.

Prefektura je takođe potvrdila povećano prisustvo policije zbog večerašnje utakmice i navela da će oko 400 policajaca voditi računa o javnom redu.

Na snazi će biti zabrana konzumiranja alkohola na ulicama, a noćni klubovi u tom području biće ranije zatvoreni.

Utakmica Nice i Rome igra se večeras od 21 čas.

(Beta)

