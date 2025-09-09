Više od 95 odsto atletičarki obavilo testiranje utvrđivanja pola uoči Svetskog prvenstva u Tokiju

Svetska atletika saopštila je danas da je više od 95 odsto učesnica na predstojećem Svetskom prvenstvu u Tokiju obavilo test za utvrđivanje pola.

Upravno telo atletike navelo je da će ostali testovi, za ekipe Francuske i Norveške i neke sportiste sa sedištem u Francuskoj, obe zemlje u kojima je genetsko testiranje iz nemedicinskih razloga zabranjeno, biti obavljeno u Tokiju pre početka Svetskog prvenstva.

„Ovo je bio odgovor celokupnog sporta na princip u koji svi fundamentalno verujemo, a to je zaštita ženske kategorije“, rekao je predsednik Svetske atletike Sebastijan Kou.

Svetska atletika je prvi olimpijski sport koji je ponovo uveo testiranje hromozoma, prethodno ukinuto devedesetih godina, koje zahteva od sportistkinja koje se takmiče u ženskoj kategoriji da se jednom tokom karijere podvrgnu tom testu.

Test za SRY gen, koji je deo Y hromozma i uzrokuje razvoj muških karakteristika, može da se obavi brisom iz obraza ili analizom krvi. Test je pouzdan pokazatelj za određivanje biološkog pola.

Ako je test na Y hromozom negativan, sportistkinja može da se takmiči u ženskoj kategoriji, a ako je pozitivan, može se takmičiti u ženskoj kategoriji u takmičenjima koja nisu rangirna ili u nekoj drugoj kategoriji osim ženske.

Svetsko prvenstvo održaće se od 13. do 21. septembra u Tokiju.

(Beta)

