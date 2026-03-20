Vitli napustio Audi posle samo dve trke u šampionatu Formule 1

Direktor Audija Džonatan Vitli napustio je danas ekipu posle samo dve trke u šampionatu Formule 1 i nešto manje od godinu dana na funkciji.

Audi je saopštio da Vitli, koji je preuzeo ekipu u aprilu 2025. godine kada se zvala Zauber, napušta ekipu „odmah iz ličnih razloga“ i nagovestio da će uskoro biti još promena, navodi se na sajtu Formule 1.

Britanski mediji prethodnih dana su spekulisali da će Vitli postati direktor Aston Martina.

Direktor Audijevog projekta Matija Binoto, bivši direktor Ferarija i Zaubera, zameniće Vitlija uoči naredne trke za Veliku nagradu Japana.

„Buduća struktura ekipe će biti potpuno definisana u kasnijoj fazi, kako organizacija bude nastavljala da se prilagođava promenljivom okruženju Formule 1“, navodi se u saopštenju Audija.

Ukoliko Vitli pređe u Aston Martin, ponovo će sarađivati sa legendarnim dizajnerom bolida Adrijanom Njuijem. Njui je direktor ekipe Aston Martin, ali bi trebalo da napusti tu funkciju i posveti se tehničkim pitanjima.

Oni su zajedno radili u Red Bulu kada je dominirao Formulom 1, a Vitli je kao sportski direktor osvojio šest titula konstruktora i sedam titula vozača.

Aston Martin nije dobro počeo sezonu u kojoj su na snagu stupila nova tehnička pravila, imao je problema sa vibracijama koje su oštetile bateriju i uticale na vozače.

Vozač Fernando Alonso je morao pre vremena da završi prošlonedeljnu trku u Kini zbog nelagode izazvane vibracijama, a Njui je ranije upozorio na rizik od oštećenja nerava.

(Beta)

