Vitor Pereira novi trener fudbalskog kluba Notingem Forest

Engleski fudbalski klub Notingem Forest imenovao je danas Vitora Pereiru za novog trenera.

Portugalski 57-godišnji trener potpisao je ugovor na 18 meseci i četvrti je trener Foresta ove sezone.

On je na klupi zamenio Šona Dajča, koji je otpušten u četvrtak posle 114 dana i remija protiv Vulverhemtpona 0:0. Ekipa je posle tog remija 17. na tabeli sa tri boda od zone ispadanja.

Klub je doveo novog trenera uoči plej-ofa Lige Evropa i prve utakmice u Istanbulu protiv Fenerbahčea, u četvrtak.

Vlasnik Foresta Evangelos Marinakis je prethodno angažovao Pereiru u svom drugom klubu Olimpijakosu, sa kojim je Portugalac osvojio duplu krunu 2015. godine.

Pereira je od decembra 2024. godine predvodio Vulverhempton do opstanka u Premijer ligi, ali je posle loših rezultata otpušten prošlog novembra.

Radio je u brojnim klubovima, između ostalih u Portu, Fenerbahčeu, Korintijansu i Flamengu.

(Beta)

