VK Partizan koji je istupio iz JSDP izrazio zabrinutost za budućnost veslačkog kluba

Predstavnici veslačkog kluba Partizan koji su istupili is Jugoslovenskog sportskog društva Partizan (JSDP) izrazili su danas zabrinutost za budućnost kluba, nakon što je ekipa crno-belih zauzela tek peto mesto na prvenstvu Srbije na veslačkim ergometrima.

Kako je navedeno u saopštenju naslovljenom „Pad u ambis veslačkog kluba Partizan“, nakon što je JSDP uveo privremenu upravu u veslački klub, posle čega su ga napustila dva vrhunska trenera, brojni veslači i veslačice u svim kategorijama, „prvi sportski rezultati rada su već vidljivi“.

Glavni trener veslača Partizana Nikola Stojić napustio je klub prošlog novembra, kao i proslavljeni veslači Nikolaj Pimenov i Martin Mačković.

„Umesto, kako su najavili, zaokreta u postizanju vrhunskih rezultata, nova uprava će poneti neslavnu titulu kao prva koja je već na početku sezone ostala bez jednog od trofeja koji je decenijama stajao u vitrinama kluba“, piše u saopštenju.

Partizan je zauzeo peto mesto na takmičenju održanom za vikend sa 53 boda, a titulu je osvojio Danubius 1885 iz Novog Sada sa 106,20 bodova, predvođen Pimenovim.

Drugo mesto zauzela je Crvena zvezda, treće Smederevo, a četvrti je bio Tamiš.

„Zaključak je jednostavan. Bez sportista i rezultata klub samo može da se ugasi. Ako je to bio cilj uvođenjem prinudne uprave, polako ali sigurno se ispunjava, a ako se po jutru dan poznaje, biće ovo jedna od najtežih sezona u veslanju za Partizan“, ocenjuje se u saopštenju.

„Ostaje nepoznanica zašto je JSDP rešio da se odrekne najtrofejnijeg kluba u svom društvu i svira kraj preko tri decenije dugoj čaroliji nepobedivosti u ovom sportu. Da li će JSDP proveriti rad onih koje je postavio da vode veslački klub ili rezultati više nisu važni, videćemo u nastavku sezone“, navodi se u saopštenju veslačkog kluba Partizan koji je istupio iz JSDP.

