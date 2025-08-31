Vlahović doneo pobedu Juventusu protiv Đenove, remi Torina i Fjorentine

Fudbaleri Juventusa pobedili su večeras na gostujućem terenu Đenovu 1:0, u drugom kolu italijanske Serije A.
Strelac pobedonosnog gola za Juventus bio je srpski reprezentativac Dušan Vlahović u 73. minutu.
Juventus je drugi sa šest poena, a Đenova je na 15. mestu sa jednim bodom.
U sledećem kolu, Juventus će na svom terenu u Torinu dočekati milanski Inter, dok će Đenova gostovati Komu.
U istom terminu, Torino i Fjorentina su u Torinu odigrali nerešeno 0:0.
Fjorentina je na 10. mestu sa dva boda, a Torino je na 18. poziciji sa jednim poenom.
U narednom kolu, Torino će gostovati Romi, dok će Fjorentina dočekati Napoli.
