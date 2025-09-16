Vlahović dvostruki strelac u remiju Juventusa, pobede Reala, Karabaga i Totenhema u LŠ

Fudbaleri Juventusa odigrali su večeras na svom terenu u Torinu nerešeno 4:4 protiv Borusije iz Dortmunda, u utakmici prvog kola Lige šampiona.

Dortmund je poveo u 52. minutu golom Karima Adejemija, a izjednačio je Kenan Jildiz u 63. minutu.

Nemačka ekipa ponovo je povela u 65. minutu kada je strelac bio Feliks Nmeča, a dva minuta kasnije izjednačio je srpski fudbaler Dušan Vlahović.

Dortmund je treći put poveo golom Jana Kouta u 75. minutu, a prednost je udvostručio Rami Bensebajni u 86. minutu.

Torinska ekipa osvojila je bod golovima u samoj završnici. Prvo je pogodak postigao Vlahović, u četvrtom minutu nadoknade, a zatim je bivši igrač Partizana dva minuta kasnije asistirao Lojdu Keliju za izjednačenje.

U drugom kolu Juventus će igrati na gostujućem terenu protiv Viljareala, a Dortmund će dočekati Atletik Bilbao.

Fudbaleri Reala pobedili su u Madridu Olimpik iz Marseja 2:1.

Olimpik je poveo golom koji je Timoti Vea u 22. minutu, a Real je izjednačio sedam minuta kasnije golom Kilijana Mbapea iz jedanaesterca.

Pobedu „kraljevskom“ klubu doneo je Mbape, drugim golom iz jedanaesterca u 81. minutu.

Real je od 72. minuta igrao sa desetoricom, pošto je Dani Karvahal dobio crveni karton.

Real će u drugom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Kairata, a Olimpik će u Marseju dočekati Ajaks.

Fudbaleri Karabaga pobedili su u Lisabonu domaću Benfiku 3:2, na svom debiju u najelitnijem evropskom takmičenju.

Benfika je povela golovima Enca Barenečee u šestom minutu i Vangelisa Pavlidisa u 16. minutu.

Karabag je smanjio pogotkom Leandra Andradea u 30. minutu, a izjednačio je u 48. minutu kada je strelac bio Kamilo Duran.

Ekipa iz Azerbejdžana pobedila je golom Oleksija Kaščuka u 86. minutu.

U drugom kolu Karabag će biti domaćin Kopenhagenu, a Benfika će u Londonu igrati protiv Čelsija.

Fudbaleri Totenhema pobedili su u Londonu Viljareal 1:0.

Londonska ekipa pobedila je autogolom koji je Luis Žunior postigao u četvrtom minutu.

Totenhem će u drugom kolu igrati u Norveškoj protiv Bode Glimta.

Ranije danas Arsenal je u Bilbau pobedio Atletik 2:0, a Union San Žiloaz pobedio je u Ajndhovenu domaći PSV 3:1 i ostvario prvu pobedu u Ligi šampiona u klupskoj istoriji.

(Beta)

