Vlahović: Najbitnije je da smo pobedili Letoniju, protiv Engleske moramo bolje

Fudbalski reprezentativac Srbije Dušan Vlahović rekao je da njegova ekipa nije bila na najvišem nivou u današnjoj utakmici protiv Letonije i da će morati da se popravi u predstojećem duelu protiv Engleske, ali da je najvažnije to što je osvojila tri boda u Rigi, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

„Sigurno nismo bili na našem najvišem nivou. Protiv Engleza ćemo morati da budemo na maksimumu ukoliko želimo pozitivan rezultat. Razmišljamo o pobedi, ali igramo protiv Engleske, treba da izađemo na teren sa ambicijom i željom za nadigravanje. Videćemo, neka bolji slavi“, rekao je Vlahović posle utakmice za televiziju Arena sport.

Fudbaleri Srbije pobedili su u Rigi Letoniju 1:0, golom Vlahovića u 12. minutu, u Grupi K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

„Nije bila laka utakmica. Znali smo da će ovde bodovi biti zlatna vredni i da je pred nama teška utakmica. Protivnik je izašao u defanzivnoj formaciji, teško je bilo probiti njihov niski blok. Teren je bio suv, težak za igru. Svestan sam da nije bio velik tempo. Bili smo malo sprečeni da igramo našu igru, ali najbitnija je pobeda, tri boda. Sada se spremamo za Englesku“, naveo je Vlahović.

U sledećem kolu Srbija će u utorak od 20.45 u Beogradu igrati protiv Engleske, koja je prva na tabeli sa devet bodova iz tri utakmice.

Srbija je druga sa sedam bodova iz tri meča, a treća je Albanija sa pet bodova iz četiri utakmice.

Letonija je odigrala četiri utakmice i ima četiri boda na četvrtom mestu, a poslednja je Andora koja u četiri meča nije osvojila nijedan bod.

(Beta)

